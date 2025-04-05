Nevşehir'de motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

İHA
Nevşehir’de gece saatlerinde Yeni Mahalle Saatçi Hoca Caddesi üzerinde Arif S.’nin kullandığı 50 AET 287 plakalı motosiklete, ara sokaktan çıkan Ahmet D.’nin kullandığı 34 KJY 152 plakalı minibüs çarptı.
PARK HALİNDEKİ OTOBÜSE ÇARPTI
Çarpmanın etkisiyle yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü yol kenarında park halinde bulunan yolcu otobüsüne çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan motor sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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