Isparta'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi Isparta'da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Cadde üzerinde bir ağaç rüzgarın etkisiyle ana yola devrildi.

Rüzgarın etkisiyle bir ağaç ana yola devrildi ve cadde kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Belediye ekiplerinin müdahalesiyle yol tekrar açıldı. Isparta'da sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak, akşam saatlerinde etkisini artırdı. SÜRÜCÜLER VE YAYALAR ZOR ANLAR YAŞADI Şiddetli sağanak nedeniyle kent genelinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Rüzgar nedeniyle yayalar yürümekte zorlanırken, 6 Mart Atatürk Caddesi üzerinde bir ağaç rüzgarın etkisiyle koparak ana yola düştü. Olay nedeniyle cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Çevredeki vatandaşların ve Isparta Belediyesi ekiplerin müdahalesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

