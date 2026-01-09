Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan soru

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle izleyicilerin ilgisini topladı.

SORU GÜNDEM OLDU

Sunuculuğunu Oktay Kaynarca’nın üstlendiği ekranların vazgeçilmez genel kültür yarışmasında, “Türkiye’de hangi millî bayram, bir atasözünde ‘yarısı yaz, yarısı kıştır’ denen ayda kutlanır?” sorusu hem yarışmacıyı hem de izleyicileri düşündürdü.

Basit gibi görünen soru kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

DOĞRU CEVAP 'ZAFER BAYRAMI'

Sorunun doğru cevabı D şıkkı: Zafer Bayramı iken yarışmacı B şıkkı: Cumhuriyet Bayramı yanıtını verdi.

Doğru cevabın ekrana yansımasıyla yarışmacı kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

"BEN HEP YANARIM AĞUSTOS'TA"

Yanlış cevabın ardından yarışmacı, “Ağustos, ben hep yanarım yani Ağustos’ta” sözleriyle sunucu Oktay Kaynarca’yı gülümsetti.