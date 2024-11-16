Nevşehir'de otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

İHA

Nevşehir'de akşam saatlerinde Nevşehir-Niğde karayolu Güvercinlik köyü yakınlarında, Aleyna Özçelik (24), iş çıkışı köyüne gitmek için dolmuşa bindi.

Köyünün karşısında dolmuştan inen Özçelik yolun karşısına geçmek istedi.

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Niğde istikametinden Nevşehir istikametine gitmekte olan Erhan K. idaresindeki 50 AH 111 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kıza çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kızın cansız bedeni olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, sürücü Erhan K. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.