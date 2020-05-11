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- Niğde’de 7 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı
Niğde’de 7 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı
Bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, yangında yaralanan ya da ölen olmadı.
- DHA
- 11.05.2020 - 16:55
Niğde'nin Şahsüleyman Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binanın çatısında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler çatının tamamını sararken, alevlerin ve dumanların yayıldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmalarının da tamamlandığı yangında, can kaybı yaşanmadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.