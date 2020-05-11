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Niğde’de 7 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı

Niğde’de 7 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı

Bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, yangında yaralanan ya da ölen olmadı.