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    Niğde’de 7 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı

    Bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, yangında yaralanan ya da ölen olmadı.
    • DHA
    • 11.05.2020 - 16:55
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    Niğde’de 7 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı

    Niğde'nin Şahsüleyman Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binanın çatısında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Kısa sürede büyüyen alevler çatının tamamını sararken, alevlerin ve dumanların yayıldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmalarının da tamamlandığı yangında, can kaybı yaşanmadı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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