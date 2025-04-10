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İHA

Meteorolojinin dolu ve şiddetli rüzgâr uyarısında bulunduğu Bingöl’ün Karlıova ilçesi, Nisan ayında beklenmedik bir kar yağışıyla beyaza büründü. Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, ilçeyi adeta kışa geri döndürdü.

ÇOCUKLAR KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Bir günde dört mevsimi yaşayan Karlıovalılar, yağan kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özellikle baharın gelmesini bekleyen vatandaşlar bu sürprizle hazırlıksız yakalanırken, karın keyfini en çok çocuklar çıkardı. Sokaklarda karla oynayan miniklerin neşesi, soğuk havaya rağmen iç ısıttı.

Yetkililer, ani hava değişikliğiyle birlikte oluşabilecek buzlanma, ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.