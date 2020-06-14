Nişan töreninde koronavirüs kaptılar

Kayseri'de 4 Haziran'daki nişan törenine katılan bir kişide koronavirüs tespit edilince, törene katılan 11 kişi evlerinde karantinaya alındı.

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede iyi bir noktaya gelindi. Bu sebeple 1 Haziran itibarıyla normalleşme süreci başlatıldı. Ancak bu süreci 'virüs yok oldu, salgın bitti' şeklinde anlayan kimi vatandaşlarımız, bilinçsiz bir şekilde vakaların yeniden artmasına neden oluyor.

ÖNLEMSİZ NİŞANDA KORONAVİRÜS KAPTILAR

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarı Borandere mahallesinde 4 Haziran tarihindeki nişan törenine katılan bir kişi rahatsızlanınca Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından filyasyon ekiplerinin çalışmasında hastanın 4 Haziran’da mahalledeki bir nişan törenine katıldığı belirlendi.

11 KİŞİNİN YAŞADIĞI 5 EV KARANTİNADA

Filyasyon ekiplerinin çalışmasının ardından nişan törenine katılan 11 kişinin hasta ile temaslı olduğu tespit edildi. Filyasyon ekipleri temaslı 11 kişinin bulunduğu 5 evi karantina altına aldı. Ekiplerin ilçedeki çalışmaları sürüyor.