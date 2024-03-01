O ilde "bozuk para" krizi! Kimse bulamıyor, getirene ödül veriliyor... Eskişehir’de son birkaç aydır bozuk para bulmak konusunda sıkıntı yaşayan fırıncılar, dilencilerden para ister hale geldi. Bozuk para getiren vatandaşa ise hediye veriliyor.

ensonhaber.com

Unlu mamullerin küsuratlı olması, bozuk para krizine yol açtı.

Fırıncılar, yaklaşık 6 aydır madeni para bulmak konusunda sıkıntı yaşıyor.

Yeterli tedarik yapamadıklarını ifade eden işletme sahipleri, ihtiyaçlarını spor salonu kantini, kahvehane ve dolmuşçu gibi küçük esnaftan yardım alarak karşılamaya çalışıyor.

Bazen dilencilerden bile bozuk para istediğini aktaran esnaf, müşteriye para üstünü vermek konusunda sıkıntı yaşadığı zamanlarda zararına satışlar da gerçekleştiriyor.

Hatta bozuk para getiren vatandaşa ücretsiz simit poğaça ürünlerinden veriliyor.

"Dilencilerden istiyoruz"

İHA'nın haberine göre Eskişehir’de fırın işletmesi olan Oğuzkan Akbal, bozuk para sıkıntısının yerelle sınırlı kalmadığını belirtti.

Akbal, “Dolaşımdaki bozuk parada sürekli bir düşüş oluyor. Merkez Bankası da bu sıralar sanırım daha az para basıyor ya da esnaftan ve ticaret yapanlardan talep geldiği için bozuk parayı kotalı veriyor. Dolayısıyla biraz elimiz kolumuz sıkışıyor. Bizim ekmeğimiz de şu an 7 lira. Vatandaşa 3 lira para üstü verirken bir bozuk para sıkıntısı yaşıyoruz." dedi.

İşletmeci, "Ben bazen sokaklardaki dilencilere soruyorum, ‘Bozuk paranız varsa bütünleyelim’ diyorum. Ama onlarda da artık pek bozuk para bulunmuyor, kağıt paraya geçmişler. Biz bir ürüne 7-8 lira dediğimiz zaman o para üstünü vermekle yükümlüyüz, vermeme şansımız yok." ifadelerini kullandı.