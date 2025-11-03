Öğretmenliği bıraktı, sudan elektrik üretti! Fatura derdi yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Giresun’da yaşayan Ahmet Ayvaz, topraksız tarım yaparken karşılaştığı yüksek elektrik maliyetlerine çözüm ararken adeta bir enerji devrimine imza attı.

Kendi imkanlarıyla geliştirdiği mikro HES (hidroelektrik santrali) sistemi sayesinde, hem kendi elektrik ihtiyacını karşılıyor hem de çevre köylere ilham veriyor.

2012 yılında tarım çalışmalarına başlayan Ayvaz, artan enerji maliyetleri nedeniyle araştırmalar yapmaya koyuldu.

İlk olarak küçük ölçekli denemeler yapan Ayvaz, elde ettiği sonuçların verimli olduğunu fark edince sistemi geliştirdi.

Ayvaz, “Amatör de olsa mikro HES konusunda araştırmaya başladım. Küçük çaplı denemeler yaptım ve verimliliğini görünce çalışmaları ilerlettim. 2022’den itibaren de bu işi oğlum devraldı. Karadeniz bu konuda çok zengin, çünkü su kaynakları ve eğimli araziler çok. Akü depolama sistemiyle dört evin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyoruz” dedi.

ÖĞRETMEN OLMAK YERİNE ENERJİ ÜRETİYOR

İHA'da yer alan habere göre, topraksız tarım için çözüm ararken mikro hidroelektrik sistemini keşfeden babası Ahmet Ayvaz’ın izinden giden Ömer Şamil Ayvaz, projeyi profesyonel bir enerji girişimine dönüştürdü.

Coğrafya öğretmenliği mezunu olan Ayvaz, öğretmenlik yapmak yerine kendi işini kurmayı seçti ve sudan elektrik üreten yerli türbinler geliştirerek Türkiye’nin dört bir yanına satış yapmaya başladı.

Su kaynaklarının yönünü, eğimini ve akış gücünü hesaplayarak her araziye özel mikro enerji sistemleri kurmaya başladı.

Ayvaz, projeyi nasıl büyüttüklerini şöyle anlatıyor:

“Üniversiteden sonra iş belirli bir noktaya gelmişti. Talebe yetişemediğimizi fark edince tamamen bu işe yöneldim. Derelerden boşalan suyu borular aracılığıyla türbine getiriyoruz ve elektriğe çeviriyoruz. Bu sistemle bir evin tüm elektrik ihtiyacı akü destekli olarak rahatlıkla karşılanabiliyor. Bazı müşterilerimiz akü depolamalı sistemlerle elektrikli araç bile şarj edebiliyor”

ESKİ DEĞİRMENLER ENERJİYE DÖNÜŞÜYOR

Giresun’da geliştirilen mikro HES sistemi, köylerde enerji sorununa çevreci ve ekonomik bir çözüm sunuyor.

Projenin öncüsü Ahmet Ayvaz, kullanılmayan eski su değirmenlerinin de elektrik üretimi için dönüştürülebileceğini vurguladı.

“Eskiden un öğütmek için kullanılan bu değirmenler şimdi elektriğe çevrilebilir. Bu konuda Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor. Hem enerji üretimi hem de bölgesel kalkınma açısından büyük bir potansiyel var” dedi.

Mikro HES sistemini köyünde uygulayan vatandaşlardan Emin Öztürk, projeyle elektrik faturasından tamamen kurtulduğunu belirtti.

Öztürk, “Şimdi fatura derdi olmadan, kendi elektriğimi üreterek evimin tüm ihtiyaçlarını karşılıyorum. Evin etrafını ışıklandırıp gece gündüz yakınca bana "Fatura derdin yok, yakarsın tabi" diye takılanlar dahi oluyor. Birçoklarına örnek oldu gelip görenler oluyor. Bazen köyün elektriği kesiliyor ama benim elektriğim yanmaya devam ediyor” dedi.