Okul servislerinde yeni dönem: Velilerin gözü arkada kalmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenci güvenliğini en üst düzeye taşımak için okul servislerinde kapsamlı bir dijital takip sistemini hayata geçirdi.

“Öğrenci Servisi Planlama, Takip, Kontrol, Bilgilendirme ve Yönetim Sistemi” adı verilen yeni uygulama, taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren okul servislerini baştan sona izlenebilir hale getiriyor.

Yeni sistemle birlikte; araçların anlık ve geçmiş konumları, izledikleri güzergahlar, hız limitleri, araç içi sıcaklık gibi çevresel koşullar ve kapı hareketlerine kadar birçok detay MEB tarafından takip edilebilecek.

Ayrıca, sürücü bilgileri ve taşıma kapasitesi gibi teknik veriler de sistemde kayıt altına alınacak.

VELİLER DE İZLEYEBİLECEK

Veliler de bu gelişmeden doğrudan faydalanacak. Öğrencinin araca binip inmediği, okul giriş-çıkış saatleri ve servis bekleme noktasına varış zamanları gibi bilgiler velilere SMS yoluyla anında bildirilecek. Böylece çocukların aile haberi olmadan servise binmesi gibi güvenlik açıklarının önüne geçilmiş olacak.

Dikkat çeken bir diğer yenilik ise iletişimde sağlanan kolaylık. Artık veliler ve servis şoförleri, kişisel telefon numaraları paylaşılmaksızın sistem üzerinden iletişime geçebilecek. Bu sayede hem mahremiyet korunacak hem de iletişim sorunları azalacak.

Veliler ayrıca, servislerle ilgili yaşadıkları sorunları sistem üzerinden kolaylıkla raporlayarak doğrudan yetkili mercilere iletebilecek. Toplanan tüm veriler düzenli olarak analiz edilip raporlanarak hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.