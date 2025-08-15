Okula hazırlık başladı: ŞOK'a kırtasiye ürünleri geliyor... ŞOK 20 Ağustos Aktüel

Şok Market, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrenciler ve veliler için özel olarak hazırladığı Kırtasiye Ürünleri Kataloğu’nu yayımladı.

Okul çantalarından defterlere, kalem setlerinden boyama malzemelerine kadar yüzlerce ürün, uygun fiyatlarla raflardaki yerini aldı.

Türkiye genelindeki tüm Şok şubelerinde geçerli olacak kampanya, 9 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek.

Veliler, çocuklarının okul ihtiyaçlarını tek seferde ve bütçe dostu fiyatlarla karşılayabilecek.

Şok’un kırtasiye kampanyası, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunması nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

İşte ŞOK 20 Ağustos indirim kataloğu: