On binlerce genç TÜGVA Doğa Kampı'nda buluşuyor TÜGVA, Doğa Kampı projesiyle bütün yıl gençleri bir araya getiriyor. Her yıl on binlerce liseli öğrenciye ulaşan Doğa Kampları, gençlerin doğayla iç içe eğlenerek, öğrenerek ve sosyalleşerek vakit geçirmesine olanak sağlıyor.