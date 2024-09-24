On binlerce genç TÜGVA Doğa Kampı'nda buluşuyor TÜGVA, Doğa Kampı projesiyle bütün yıl gençleri bir araya getiriyor. Her yıl on binlerce liseli öğrenciye ulaşan Doğa Kampları, gençlerin doğayla iç içe eğlenerek, öğrenerek ve sosyalleşerek vakit geçirmesine olanak sağlıyor.

Haber Merkezi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), geleneksel hâle getirdiği Doğa Kampı projesiyle bütün yıl gençleri bir araya getiriyor.

#HeyecanBurada sloganıyla hayata geçirilen ve her yıl on binlerce liseli öğrenciye ulaşan Doğa Kampları, gençlerin doğayla iç içe eğlenerek, öğrenerek ve sosyalleşerek vakit geçirmesine olanak sağlıyor.

Doğa Kampı projesi tamamen ücretsiz olup, yıl boyunca devam edecek. Gençler bu deneyimi sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da yaşıyor.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN GENÇLER DOĞAYLA BULUŞUYOR

Doğa Kampları, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gençleri doğanın içinde ağırlayarak, tatillerine farklı bir boyut katıyor.

Birçok farklı şehirde düzenlenen Doğa Kamplarında bu yıl da katılımcılar; aksiyon ve macera dolu parkurlardan, sportif faaliyetlere, alanında uzman konukların yer aldığı konferanslardan konser ve sohbetlere kadar dopdolu bir programla karşılaşıyorlar.

ÇEŞİTLİ AKTİVİTELER DÜZENLENİYOR

Kamplara katılan gençler, bir yandan eğlenirken diğer yandan birçok beceri kazanıyor. Sportif faaliyetler arasında okçuluk, mini golf, su savaşı, macera parkuru, canlı langırt, balon futbolu, sumo güreşi, futbol, voleybol, mangala, halat çekme ve satranç gibi aktiviteler yer alıyor.

Aynı zamanda, gençler manevî gelişimlerine de katkıda bulunacak etkinliklerle vakit geçiriyor.

KIŞ AYLARINDA DA GENÇLERİN GELİŞİMİNİ DESTEKLİYOR

TÜGVA Doğa Kampları, tüm gençlere ücretsiz olarak sunuluyor ve yıl boyunca gençlerle buluşmaya devam ediyor. Yaz döneminde yoğunlaşan Doğa Kampları, kış aylarında da gençlerin gelişimini ve eğlencesini desteklemeyi sürdürüyor.

Türkiye Gençlik Vakfı, “Türkiye Yüzyılı” vizyonu çerçevesinde düzenlediği bu kamplarla gençlerin hem bedensel hem de ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Proje detayları ve başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilgiye TÜGVA'nın resmî web sitesi olan tugva.org üzerinden ulaşılabilir.