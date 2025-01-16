Ordu’da banyoda mahsur kalan baykuş kurtarıldı

İHA

Ordu'nun Ünye ilçesindeki Çınarlık Mahallesi Nilüfer Sokak'ta, üç katlı bir binanın üçüncü katındaki dairenin banyosuna giren bir baykuş, ev sahipleri tarafından fark edildi. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen durumu yetkililere bildirdi.

MAHSUR KALAN BAYKUŞ KURTARILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, mahsur kalan baykuşu kurtarmak için harekete geçti. Yapılan dikkatli çalışmalar sonucunda baykuş güvenli bir şekilde kurtarılarak, doğaya salındı.