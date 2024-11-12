AA
Güvenlik güçleri, düzensiz göçmenlerle mücadele etmeye devam ediyor.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi Osmaniye Şehirler Arası Otobüs Terminali yakınlarındaki uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.
10 SURİYE UYRUKLU KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçta bulunan 10 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.
İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen yabancı uyrukluların, işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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