Osmaniye'de Atatürk ve şehitlere hakaret! 2 kardeş tutuklandı

DHA
Terörle mücadele hız kesmeden devam ederken, son dönemlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimize karşı hakaretler artış gösteriyor..
Özellikle sosyal medyada bazı kullanıcılar, hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla adeta kin kusuyor..
Bunlara son örnek Osmaniye'de yaşandı..
Kadirli ilçesi Karabacak köyünde oturan Y.B. ile ağabeyi M.B., sosyal medya hesaplarından Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve şehit polis memuru Fethi Sekin'e yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulundu.
2 kardeş tutuklandı
İhbar üzerine gözaltına alınan 2 kardeş, ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemede tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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