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Osmaniye'de Atatürk ve şehitlere hakaret! 2 kardeş tutuklandı

Osmaniye'de Atatürk ve şehitlere hakaret! 2 kardeş tutuklandı Osmaniye'de Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere sosyal medyada hakaret eden Y.B. ile ağabeyi M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.