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    Osmaniye'de genç kızın, faciadan kıl payı kurtulduğu anlar kamerada

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağışta, kaldırımda yürüyen genç kız bir evin çatısından uçak çinko parçasının altında kalmaktan son an kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 13.08.2021 - 19:45
    • Güncelleme : 14.08.2021 - 00:21
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    Osmaniye'de genç kızın, faciadan kıl payı kurtulduğu anlar kamerada

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Savrun Mahallesi Levent Sağmen Sokak'ta yaşanan olayda ise rüzgarla birlikte şiddetini artıran ve dolu ile karışık sağanak esnasında bir evin çatısından çinko parçası uçtu.

    KALDIRIMDA YÜRÜYEN GENÇ KIZ KIL PAYI KURTULDU

    Bu sırada kaldırımda yürüyen genç kız, çinko parçasının altında kalmaktan bir adımla ile kurtuldu. Genç kız durumu fark etmeden yoluna devam ederken, düşen çinko esnaf tarafından kaldırıldı.

    O ANLAR KAMERADA

    Genç kızın son andan kurtulduğu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Osmaniye'de genç kızın, faciadan kıl payı kurtulduğu anlar kamerada VİDEO

    Osmaniye de genç kızın, faciadan kıl payı kurtulduğu anlar kamerada #1

    Osmaniye de genç kızın, faciadan kıl payı kurtulduğu anlar kamerada #2

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