Osmaniye'de ormanlara giriş 5 ay yasaklandı

DHA

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte önlemler artmaya devam ediyor...

Osmaniye'de ormanlık alanlara, yangın önlemi olarak 1 Haziran-31 Ekim 2025 tarihleri arasında giriş yasaklandı.

GİRİŞİ YASAK OLAN BÖLGELER

Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, Karacalar A tipi Mesire Yeri (Seyirtepe), Olukbaşı A Tipi Mesire Yeri, Kent Ormanı (Ergenekon Meydanı), Park Orman, Zorkun Şenlik Tepesi C Tipi Mesire Yeri, Karanlıkdere C Tipi Mesire Yeri, Çiftmazı Tabiat Parkı, Sumbas-Kokar C Tipi Mesire Yeri, Savrun- Kokar C Tipi Mesire Yeri, Kadirli Taputepesi B Tipi Mesire Yeri, Karatepe-Aslantaş Milli Park alanları dışındaki Osmaniye il sınırları içinde bulunan tüm ormanlara giriş çıkışlar, orman yangını riskleri dolayısıyla yasaklandığı belirtildi.

ORMAN KENARLARINDA MOLA VE PİKNİK YASAK

Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun aldığı karara göre, yetkililer dışında ormanlara giriş ve orman kenarlarında mola vermek ve piknik yapmak yasak olduğu belirtilen açıklamada, "Sadece belirli mesire alanlarında, ateş yakılmadan piknik yapılabilecek. Bu alanlarda temizlik ve güvenlik işletmelerce denetlenecek. Ormanlarda ve kenarlarında yanıcı, patlayıcı, cam, çöp, inşaat atığı bırakmak yasak. İnşaat yapan firmalar kaynak işleri sırasında en az iki yangın söndürme tüpü bulundurmak zorunda. Tarlalarda, bağ ve bahçelerde dal, ot, anız gibi bitki örtülerini yakmak yasak. Orman yakınındaki tesisler, gerekli önlemleri alıp koruma bandı oluşturacak. Enerji nakil hatlarının geçtiği ormanlık alanlarda bakım yapılacak, gerektiğinde enerji kesilecek. Belediyeler, çöp toplama alanlarında yangın önlemi alacak. Devriye kontrolleri artırılacak. Orman içi tesislerde düğün, piknik, kamp gibi etkinliklerde havai fişek ve benzeri maddeler kullanılamayacak. Sürek avı ve karayollarında sigara, cam, çöp gibi atıkların ormana atılması yasak. Yangın ihbarları 112 Acil hattına yapılabilecek. Vatandaşlara anız yakılmaması konusunda bilgilendirme yapılacak" denildi.