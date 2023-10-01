Osmaniye'de sağanak! Caddeler göle döndü Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak nedeniyle bazı caddeler suyla doldu, ev ve iş yerlerinde de baskın yaşandı.

DHA Türkiye'de sıcak havalar yerini ekim ayının gelmesiyle beraber, yağmura bıraktı... Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli sağanak uyarısının ardından saat 16.00 sıralarında ilçede yağışlar başladı. Caddeler göle döndü Kadirli merkezindeki caddelerin yanı sıra bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Sokakta yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sular tahliye edildi Belediye ekipleri, suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, çalışmaları yerinde inceledi. Yaklaşık 1 saat etkili olan sağanak, yerini hafif yağmura bıraktı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)