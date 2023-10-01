Osmaniye'de sağanak! Caddeler göle döndü
DHA

Türkiye'de sıcak havalar yerini ekim ayının gelmesiyle beraber, yağmura bıraktı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli sağanak uyarısının ardından saat 16.00 sıralarında ilçede yağışlar başladı.

Caddeler göle döndü

Kadirli merkezindeki caddelerin yanı sıra bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Sokakta yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Osmaniye'de sağanak
Osmaniye'de sağanak

Sular tahliye edildi

Belediye ekipleri, suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, çalışmaları yerinde inceledi. Yaklaşık 1 saat etkili olan sağanak, yerini hafif yağmura bıraktı.

Osmaniye'de sağanak
Osmaniye'de sağanak
Osmaniye'de sağanak
Osmaniye'de sağanak

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)