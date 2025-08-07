Osmaniye'de yanan ormanlar yeniden yeşeriyor

Osmaniye'de 4 yıl önce çıkan büyük orman yangınının izleri siliniyor. Yangından etkilenen alanlara dikilen fidanlar, bazı bölgelerde 70 santimetreyi aşan boylarıyla yeniden hayat bulmaya başladı.

28 Temmuz 2021’de merkez Kazmaca köyünde başlayarak Kadirli ilçesinin Karatepe köyüne kadar yayılan yangın, ekiplerin 4 gün süren yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınmıştı. Felakette 4 ev ve 12 ahırla birlikte 3 bin 42 hektar ormanlık alan kül olmuştu.

REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Adana Orman Bölge Müdürlüğü öncülüğünde, yangının ardından kapsamlı bir rehabilitasyon süreci başlatıldı. Bu süreçte, Karatepe-Arslantaş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından 369,9 hektarlık alanda doğal gençleştirme yapılırken, tohum takviyesi de sağlandı.

Bozkuyu Orman İşletme Şefliği ise 723,2 hektarlık bölgede suni gençleştirme, 1948,9 hektarlık alanda ise endüstriyel ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi.

2,5 MİLYON FİDAN DİKİLDİ

Toplamda 2 milyon 500 bin fidanın toprakla buluşturulduğu bölgede, yeşil örtü yeniden canlanmaya başladı. Fidanların boyu yer yer 70 santimetreyi aşarken, Kazmaca ve Karatepe köylerindeki ormanlık alanların güncel durumu dronla görüntülendi.

Yanan alanlar, aradan geçen dört yılda yeniden umut verici bir görünüm kazandı.