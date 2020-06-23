ÖSYM Başkanı Aygün: YKS için tüm tedbirleri alıyoruz

ÖSYM Başkanı Aygün: YKS için tüm tedbirleri alıyoruz

Koordinasyon toplantılarının tamamlandığını belirten Hali Aygün, otobüslerin sınav bölgelerine daha sık sefer düzenleyeceğini söyledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sınava ilişkin alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sınav günleri toplu taşıma araçlarının sınav binalarının olduğu bölgelere daha sık seferler düzenleyeceğini söyledi.

ÖSYM Bakşanı Aygün'ün açıklamaları şu şekilde:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2020-YKS) sorunsuz bir şekilde uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Bu kapsamda il/ilçe koordinatörlerimiz ve 30 koordinatör rektör ile iki hafta boyunca gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantılarını tamamladık.

SINAV MERKEZLERİNDEKİ HAZIRLIKLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Bu toplantılarda pandemi dönemindeki sınav uygulamaları ve sınav güvenliği tedbirlerini görüştük. Binaların hazır hale getirilmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve sınav merkezlerindeki hazırlıkları değerlendirdik.

Ayrıca tüm sınav merkezlerimizde, sınav koordinatörlerlerimizin koordinasyonunda illerde rektörlerimiz başkanlığında, ilçelerde kaymakamlarımız başkanlığında Sınav Koordinasyon Kurulu toplantıları gerçekleştirildi.

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI YAPILDI

Valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar, millî eğitim müdürlükleri, nüfus müdürlükleri, emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlıklarından temsilciler toplantılara katıldılar. Bunun yanı sıra bu yıl ilk kez, il/ilçe sağlık müdürlükleri de toplantılara katıldı.

Sınav merkezlerimizde koordinatörlerimiz tarafından Bina Sınav Sorumlusu, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı ve Bina yöneticilerine yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

GÜVENLİĞİ EMNİYET VE JANDARMA SAĞLAYACAK

Toplantılarda pandemi döneminde sınavların sorunsuz bir şekilde uygulanması için alınan önlemler ve sınav hazırlıkları görüşüldü. 2020-YKS tüm sınav merkezlerimizde eşgüdüm içerisinde uygulanacaktır.

Sınav evraklarını taşıyan nakil araçlarının Ankara’dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara’ya dönüşünün güvenliği emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlanacaktır.

OTOBÜSLER, SIK SEFERLER DÜZENLEYECEK

Sınav günlerinde sınav yapılacak binaların çevresinde emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıkları tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır. Sınav günleri toplu taşıma araçlarının yeterli sayıda hizmet vermeleri, sınav binalarının olduğu bölgelere daha sık seferler düzenlenmesi belediyeler tarafından sağlanacaktır.

Sınav günleri aday ve görevlilerin sınav binalarına sorunsuz ulaşmaları için belediyeler ve emniyet müdürlükleri gerekli tedbirleri alacaktır."