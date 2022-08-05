ÖSYM'den 2022 KPSS'ye dair açıklama

ÖSYM sosyal medya hesabından iptal edilen KPSS sınavına dair bilgilendirme yaptı, sınavı iptal olanlardan ücret talep edilmeyeceğini açıkladı.

KPSS sınavında çıkan sorular ile Yediiklim Yayınevi'nde çıkan deneme sorularının aynı olması üzerine KPSS sınavı iptal edilmişti.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yayınlanan duyuruda, 31 Temmuz 2022'de gerçekleşen 2022-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarının iptal edildiği, ÖSYM sınav takviminde yer alan 2022-KPSS Lisans Alan ve 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiği anımsatıldı.

Sınavı iptal olanlardan ücret alınmayacak

Yeni KPSS takviminin 17 Eylül 2022'de başlayacağı belirtilen duyuruda, sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyeceği kaydedildi.

AİS üzerinden sınav merkezi değişikliği talebi

Duyuruda, adayların sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebileceği bildirildi.