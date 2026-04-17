Otoyolların sol şeridini kapatan binlerce kamyon ve tır sürücüsüne ceza

Türkiye genelinde otoyollar ve devlet yollarında, özellikle Adana, Ankara, İstanbul gibi yoğun trafiğin olduğu bölgelerde jandarma ve polis ekipleri, EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) ve drone destekli denetimlerle sol şeridi kapatan tır/kamyon sürücülerine idari para cezası uygulamakta.

Kamyon, tır ve çekici gibi ağır vasıtaların sol şeridi sürekli işgal etmesi veya yasak olan yerlerde sol şeridi kullanması, trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle cezai işleme tabi durumda.

KAMYON VE TIR SÜRÜCÜLERİ, SOL ŞERİT İHLALİNDE ISRARCI

2026 yılı itibarıyla bu ihlaller için uygulanan cezalar ciddi oranda artırıldı. Ancak buna rağmen ihlaller devam ediyor.

Otoyollarda trafik güvenliğini artırmak amacıyla yürütülen denetimlerde teknoloji desteği öne çıktı.

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen drone destekli kontrollerde, binlerce araç sürücüsüne kural ihlali nedeniyle işlem yapıldı.

DRONE'LARLA ANLIK TAKİP

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Otoyol Jandarması Timleri, mart ayı boyunca mülki makamların koordinasyonunda otoyollarda yoğun denetimler gerçekleştirdi. Hava destekli sistemlerle yapılan kontrollerde trafik akışı anbean izlendi.

50 BİN ARACA YAKIN KONTROL

Denetimler kapsamında toplam 49 bin 994 araç ve 13 bin 683 kişi sorgulandı. Ekipler, hem kara devriyeleri hem de drone'larla trafik ihlallerini tespit ederek kayıt altına aldı.

BİNLERCE SÜRÜCÜYE CEZA

Yapılan kontroller sonucunda 4 bin 234 araca çeşitli ihlaller nedeniyle işlem uygulandı. Ceza kesilen ihlaller arasında; hız sınırını aşmak, sol şeridi gereksiz işgal etmek, yasak yerden dönüş yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri takmamak gibi maddeler yer aldı.

EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN İHLAL: SOL ŞERİT

Özellikle kamyon ve tırların sol şeridi sürekli işgal etmesinin, trafik akışını olumsuz etkilediği ve kazalara davetiye çıkardığı vurgulandı. Karayolları Trafik Kanunu’na göre bu ihlalin yasak olduğu hatırlatıldı.

Jandarma yetkilileri, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları en aza indirmek amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Teknolojik sistemlerin kullanımının ise ilerleyen dönemde daha da artırılması planlanıyor.

KAMYON VE TIRLARA VERİLEN SOL ŞERİT İHLALİ CEZALARI

Sol Şerit İhlali Cezası (KTK 46/2-d): Aksine bir işaret bulunmadıkça, kamyon ve çekicilerin gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmesinin cezası 11.629 TL'dir.

İndirimli Ceza (15 Gün İçinde): Ceza tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenirse %25 indirim uygulanır ve tutar 8.721,75 TL'ye düşer.

Ceza Puanı: Bu ihlali gerçekleştiren sürücülere 20 ceza puanı uygulanır.

Hatalı Şerit Değişimi: Sol şerit ihlaliyle birlikte hatalı şerit değişimi veya uygunsuz sollama yapılması durumunda ise 2.719 TL civarında farklı şerit cezaları da uygulanabilmektedir.

Diğer İlgili Cezalar:

Emniyet Şeridi İhlali: Sol şeridin ötesinde, emniyet şeridini kullanan ağır vasıtalara 11.629 TL (2026) ceza uygulanmaktadır.

Ters Yön/Makas Atma: Ağır vasıtaların ters yönde seyretmesi veya tehlikeli şerit değiştirmesi (makas atma) durumunda cezalar 20.000 TL ile 90.000 TL arasında değişebilmekte ve 60 güne kadar ehliyete el konulabilmektedir.