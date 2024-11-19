Özel izinle giriliyor; Anadolu'daki bu ormana giren büyüleniyor...

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Burdur’un Bucak ilçesi Kargı Köyü sınırları içerisinde yer alan Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı Dünya’da yalnızca 2 yerde görülen ender bir tür olan Anadolu Sığla Ağacına (Liquidambar orientalis) ev sahipliği yapıyor.

Burdur-Isparta Antalya sınırlarının kesişim noktası olan Aksu Çayı yatağı kenarında Karacaören I Baraj Gölü- HES mansabında bulunan Sığla Ormanı endemik bir alan olması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar, 6. Bölge Müdürlüğü, Burdur İl Şube Müdürlüğü, Bucak Şefliği ekipleri tarafından 7 gün 24 saat özenle korunuyor.

Türkiye’nin endemik olması, elit ve izole bir yayılış göstermesi, eşsiz bir ekosistem özelliğine sahip olması nedeniyle 27 Temmuz 1987 yılında "Tabiatı Koruma Alanı" statüsü almış olan bu alan 83,82 hektar alandan oluşuyor.

Sonbaharın gelişi ile bir çok farklı bitki türüne ev sahipliği yapan Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanında sararan yapraklar nedeniyle adeta bir renk cümbüşü yaşanıyor.

Havadan dron kamera ile çekilen görüntülerde yaşanan bu cümbüş adeta bir yağlı boya tablosunu andırıyor.

SÜREKLİ DENETLENİYOR

Sığla Ormanı’nı korumak amacıyla yapılan çalışmalara da değinen DKMP Şefi Küçükyaman; “Öncelikle yapılması gereken ilk şey olan bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Bunun içinde Bucak Şefliği personelimiz, yerel halk ile iş birliği içinde okullarda ve çeşitli noktalarda tabiat eğitimleri düzenliyoruz. Bunun yanında alanın kaynak değerlerinin korunabilmesi, gelecek kuşaklara aktarılabilmesi ve kaynak değerleri kapsamında izleme programlarının geliştirilmesi amacıyla Yönetim Planı hazırlanmakta ve bu kapsamda alanın en etkin şekilde yönetilmesini sağlıyoruz. Alana izinsiz giriş gibi tehditlere karşı da personelimiz ile sık sık denetimler yapıyoruz.” ifadesinde bulundu.

EĞİTİM BİLE İZİNLİ

Sığla Ormanı Tabiat Koruma Alanı’nın özenle korunduğunu ve sığla ormanları hakkında sürekli eğitim verildiğini de dile getiren Şef Küçükyaman; “ Sığla Ormanı Tabiat Koruma Alanı ile ilgili sık sık eğitimler veriyoruz. Bu eğitimleri yerinde veya sunum halinde veriyoruz. Bilimsel gezi amacıyla bize başvuru yapanlar izin konusunda gerekli süreçleri tamamladıktan sonra ya yerinde görmek istiyorlar ya da biz okullara gidip okullarda sunum halinde tabiatı koruma alanının tarihi, önemi biyolojik çeşitliği ve korunması konularında sunumlar yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA