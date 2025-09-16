Abone ol: Google News

Özellikle Marmara ve Karadeniz: 3 gün hissedilecek...

Balkanlardan gelecek olan soğuk havanın perşembe gününden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor.

Yayınlama Tarihi: 16.09.2025 09:24
Serin havaları bekleyenlere müjde...

3 günlük mini bir sonbahar geliyor.

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, hafta sonuna yakın havalar serinleyecek.

Hava Forum, Balkanlar'dan gelen soğuk hava müjdesini verdi.

ÜŞÜTECEK

Paylaşımda, "Balkan etkisi ile 3 günlük mini sonbahar tadında havalar yaşayacağız. Perşembe, cuma ve cumartesi hoş serinlik yaşayacağız. Geceleri İstanbul bile 14-15 dereceye inecek." denildi.

Balkan etkisinin kapsama alanı:

- Marmara

- Karadeniz

- İç Anadolu

- Doğu Anadolu

