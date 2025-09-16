Özellikle Marmara ve Karadeniz: 3 gün hissedilecek...

Serin havaları bekleyenlere müjde...
3 günlük mini bir sonbahar geliyor.
Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, hafta sonuna yakın havalar serinleyecek.
Hava Forum, Balkanlar'dan gelen soğuk hava müjdesini verdi.
ÜŞÜTECEK
Paylaşımda, "Balkan etkisi ile 3 günlük mini sonbahar tadında havalar yaşayacağız. Perşembe, cuma ve cumartesi hoş serinlik yaşayacağız. Geceleri İstanbul bile 14-15 dereceye inecek." denildi.
Balkan etkisinin kapsama alanı:
- Marmara
- Karadeniz
- İç Anadolu
- Doğu Anadolu