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DHA

Erzurum ve çevresinde gün boyu süren yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle kentin yüksek kesimleri ve deniz seviyesinden 3.176 metre yükseklikte bulunan Palandöken Kayak Merkezi, kısa sürede beyaz bir örtüyle kaplandı.

KAYAK MERKEZİNDE KAR KEYFİ

Kar yağışını duyan Erzurumlular, kayak merkezine akın etti. Karın tadını çıkaran ziyaretçilerden bazıları kartopu oynarken, bazıları da bol bol fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştirdi.

"DUYAR DUYMAZ BURAYA GELDİK"

Arkadaşıyla Palandöken’e çıkan İrem Üneş, "Kar, Palandöken ve Erzurum’un doğal güzelliğine ayrı bir büyü katıyor. Kar yağdığını duyar duymaz buraya geldik ve manzaranın tadını çıkarıyoruz" diyerek duygularını dile getirdi.