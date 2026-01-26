Pamukkale değil, Altınkale! Dışarısı kar, içerisi buhar: Anadolu'nun şifalı suyu...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sivas Valiliği'nce kent merkezine 30 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde Pamukkale travertenleri model alınarak hazırlanan Altınkale projesi, her mevsim güzelliği ile dikkat çekiyor.

Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle Altınkale adını alan bölge, Sivas'ta turizme ayrı bir boyut kazandırdı.

Altınkale, kış mevsiminde farklı özellikleri ile ön plana çıkmaya başladı. Altınkale travertenlerine rengini veren 45 derece sıcaklığındaki kükürtlü termal suyun bulunduğu alan, yoğun kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

KIŞ MANZARASI

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesiyle travertenlere su ulaştırmak amacı ile uzatılan borulardan gelen 45 derecelik sıcak suyun anlık olarak donma seviyesine indiği görüldü.

Termal suyun verildiği noktanın etrafında oluşan buz kütleleri dikkat çekti.

Sıcak su ve buzun yan yana bir arada bulunduğu bölge, güzel görüntüler oluşturdu.

Altınkale, karlar içinden yükselen sıcak su buharı ile seyirlik görüntüler sunuyor.