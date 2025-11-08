Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinleri iptal edildi.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de duyurduğu yeni karara göre, Pay Fix, İninal ve Aypara’nın işleyiş izinleri sonlandırıldı.

ÜÇ ÖDEME KURULUŞUNUN FAALİYET İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ

Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., İninal Ödeme ve Elektronik Para ve Hizmetleri A.Ş. ile Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin faaliyet izinlerinin iptali, Merkez Bankası tarafından yapılan tebliğ ile birlikte kamuoyuna aktarıldı.

Bu gelişme, ilgili firmaların hizmet sunma yetkilerinin kaldırıldı.