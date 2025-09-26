PlayStation Plus Ekim 2025 oyunları açıklandı: İşte yeni liste

Sony, geçtiğimiz gün düzenlediği PlayStation State of Play etkinliğinde yeni oyunlarını tanıttı ve önemli duyurular yaptı.

Bunlar arasında, PlayStation Plus abonelerine Ekim 2025’te sunulacak oyunlar da yer aldı.

Açıklamaya göre, PlayStation Plus aboneleri önümüzdeki ay 3 yeni oyun kazanacak. Toplam değeri 3.000 TL’yi aşan bu oyunlar, Essential, Extra ve Deluxe abonelik paketlerine dahil olacak.

Buna ek olarak, Extra ve Deluxe abonelerine özel bir sürpriz oyun daha Ekim ayında kütüphaneye eklenecek.

EKİM AYINDA PS PLUS’A GELECEK OYUNLAR

Alan Wake 2: 1.099 TL

Goat Simulator 3: 1.049 TL

COCOON: 879 TL

THE LAST OF US PART II ABONELERLE BULUŞUYOR

7 Ekim itibarıyla Essential, Extra ve Deluxe paket aboneleri üç yeni oyuna erişebilecek.

Buna ek olarak, The Last of Us Part II, 26 Eylül 2025 itibarıyla Oyun Kataloğu’na eklenecek. Normal satış fiyatı 1.749 TL olan oyun, abonelere ekstra bir maliyet olmadan sunulacak.