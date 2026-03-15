Yağmur ülkeyi etkisi altına alıyor: Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında seyrederken, doğu bölgelerde yer yer normallerin altında kalmaya devam ediyor.

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali devam ederken, batı bölgelerde daha çok sağanak yağmur şeklinde görülüyor.

Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in doğusunda toz taşınımı da etkili olabilir.

BİRÇOK BÖLGEDE SAĞANAK YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK

Bugün, yurt genelinde parçalı çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz'in doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur mümkün.

Sıcaklıklar batıda 14-18 derece, doğuda 5-12 derece civarında seyredecek.

YAĞMUR BATIDA ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Pazartesi günü yağışların azalması, batı ve güneybatı bölgelerde güneşli havanın artması bekleniyor.

Karadeniz kıyıları ve doğu kesimlerde ise bulutlu ve yer yer yağışlı havanın devam edeceği öngörülüyor.

Doğu Anadolu'da yükseklerde kar yağışının devam edeceği tahmin ediliyor.

DOĞUDA KAR HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Salı günü sıcaklık artışının belirginleşmesi; batı ve iç bölgelerde 17-20 derece, güneyde 20 derece üzeri değerler görülmesi bekleniyor.

Yağışın Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya kayacağı, yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

Genel olarak parçalı bulutlu bir günün yaşanacağı tahmin ediliyor.

YÜKSEK SICAKLIKLAR KAYDEDİLECEK

Çarşamba gününün en yüksek sıcaklıkların görüldüğü günlerden biri olması bekleniyor.

Birçok bölgede 18-24 derece bandında sıcaklıkların hakim olacağı öngörülüyor.

Yağışların daha yerel olacağı, Doğu Karadeniz ve yüksek rakımlı yerlerde devam edeceği tahmin ediliyor.

YAĞMUR ÜLKEYİ ETKİSİ ALTINA ALACAK

Perşembe günü sıcaklıkların hafif düşüş eğilimine girmesi bekleniyor.

Parçalı bulutlu gökyüzü altında yer yer sağanak yağışlar öngörülüyor.

Özellikle kuzey ve doğu kesimlerde yağışların artacağı tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİN HARİTALARI:

15 Mart Pazar:

16 Mart Pazartesi:

17 Mart Salı:

18 Mart Çarşamba:

19 Mart Perşembe: