Kars’ta mart sürprizi: Kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü

Doğu Anadolu’nun önemli şehirlerinden Kars’ta mart ayında etkili olan kar yağışı, kenti adeta yeniden kışa döndürdü.

Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağışın ardından kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Sabah saatlerinde uyanan vatandaşlar, mart ayında yağan karla karşılaşarak sürpriz bir manzarayla güne başladı.

PARKLAR, ARAÇLAR VE SOKAKLAR KARLA KAPLANDI

Kar yağışıyla birlikte parklar, bahçeler, araçların üzeri ve sokaklardaki oturma alanları tamamen karla kaplandı. Kent genelinde oluşan beyaz manzara, özellikle tarihi bölgelerde dikkat çekici görüntüler ortaya çıkardı.

Şehrin simgelerinden Kars Castle çevresi de yeniden beyaz örtüyle kaplanırken, bölgede kartpostallık görüntüler oluştu.

"MART KAPIDAN BAKTIRIR"

Sabahın erken saatlerinde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, karla kaplanan caddelerde yürümekte zaman zaman zorlandı. Park halindeki araçların üzerinde de kar kütleleri oluştu.

Kent sakinleri, mart ayında etkili olan kar yağışının halk arasında sıkça kullanılan “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” sözünü bir kez daha doğruladığını ifade etti.

HAVA SICAKLIĞI DA DÜŞTÜ

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının da hissedilir derecede düştüğü kentte, cadde ve sokaklar beyaza bürünerek görsel bir şölen oluşturdu.

Yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini belirtti.