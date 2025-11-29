Polis Özel Harekat Başkanı Hayal, 31 yıl sonra gazi olduğu Cizre'de

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Polis Özel Harekat (PÖH) Başkanı Ünsal Hayal, 1994 yılında gazi olduğu Şırnak’ın Cizre ilçesine yıllar sonra yeniden giderek o dönem yaşanan çatışmanın izlerini takip etti.

OLAY YERİNİ YENİDEN ARADI

Hayal, Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ile birlikte, gazi olduğu bölgedeki sokaklarda dolaşarak yıllar önceki çatışmanın yaşandığı noktayı bulmaya çalıştı. Bölgedeki değişime rağmen Hayal, o anların geçtiği yerleri hatırlamaya çalıştı.

VATANDAŞ TANIDI, ÇATIŞMA NOKTASINI GÖSTERDİ

Sokakta ilerlerken yolu bir Cizreli vatandaşla kesişen Hayal, beklenmedik bir karşılaşma yaşadı. Vatandaş, o dönemde başkomiser olan Hayal’i tanıyarak, 1994’te çatışmanın gerçekleştiği yeri gösterdi.