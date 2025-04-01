Protez ayakla yeniden yürüyecek olan Pençe gazisi: Çifte bayram yaşayacağız

DHA

Aksaraylı Salih Yakup Demiray, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ‘Pençe’ operasyonları kapsamında görev yaparken 8 Temmuz 2023’te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu sol ayağını kaybetti. Gazi Demiray, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GATA) geçirdiği ameliyat sonrası test proteziyle yeniden yürümeye başladı. Rehabilitasyon süreci ise Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam ediyor.

"PATLAMA ANINDA 10 SANİYE KİLİTLENDİM"

Yaşadıklarını anlatan Demiray, askerlik yolculuğuna 2021 yılının Eylül ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Komando Alayı’nda başladığını belirterek, şunları söyledi:

İki yıl sonra Irak’ın kuzeyinde göreve gittik. Orada makineli tüfek nişancısı olarak en iyi şekilde görevimi yerine getiriyordum. 8 Temmuz 2023’te el yapımı patlayıcıya basmam sonucu gazi oldum. Patlama anında 10 saniye boyunca hiçbir şey hissedemedim, adeta donup kaldım. Gözlerimi açtığımda Rabb'ime şükrettim ve olayın şokunu atlatmaya çalıştım. Komutanım hemen ilk müdahaleyi yaptı. 10 dakika içinde helikopterle Hakkari Işıklı Hastanesi’ne sevk edildim. Oradaki ilk müdahalenin ardından Ankara GATA'ya getirildim. İlk ameliyat bacağımı kurtarma amacı taşıyordu. Sol göbek tarafımdan alınan doku sol bacak ucuma nakledildi ve çok şükür ameliyat başarılı geçti.

"HAYATA YENİDEN TUTUNDUM"

Tedavi sürecine de değinen Demiray, protez bacağıyla yeniden yürüyebilmenin kendisi için büyük bir moral kaynağı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Şu an test proteziyle yürüyorum. Gerçek protezim bayram sonrası takılacak ve bu benim için çifte bayram olacak. Mesleğimi ve oradaki silah arkadaşlarımı özlüyorum. Askerliğin kutsal bir görev olduğunu hep biliyordum, bunu şimdi daha iyi anlıyorum. Ailem bu süreçte hep yanımdaydı, protezi taktığım ilk anın sevincini onlarla paylaştım. Günlerim şimdi gazi derneğinde geçiyor. Burada benim gibi gaziler, şehit aileleri ve dostlarım var.

"VATAN SEVGİSİ MADDİYATLA ÖLÇÜLMEZ"

Vatan savunmasının maddi değerlerle kıyaslanamayacağını vurgulayan Demiray, şu ifadeleri kullandı: