Ramazan Bayramı tarihleri 2026: Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşların gündeminde bayram tarihleri yerini aldı.

Milyonlarca kişi 2026 Ramazan Bayramı’nın hangi tarihlere denk geleceğini merak ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle birlikte bayram günleri netleşti.

Ramazan Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı da merak ediliyor. İşte 2026 Ramazan Bayramı’na dair tüm detaylar…

2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı tatili 19 Mart Perşembe günü öğleden sonra başlayacak ve pazar akşamına kadar devam edecek. Bu durumda bayram tatili toplamda 3,5 gün olacak.

Bayramın hafta sonuna yakın tarihlere denk gelmesi nedeniyle, hafta içi günlerin tatil edilme olasılığı düşük gibi görünüyor.