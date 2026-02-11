Ramazan Bayramı tarihleri 2026: Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek?

- Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 Ramazan Bayramı tarihlerini açıkladı.
- Bayram tatili, 19 Mart 2026 Perşembe öğleden sonra başlayacak ve 22 Mart 2026 Pazar akşamına kadar sürecek.
- Tatil süresi toplamda 3,5 gün olacak ve hafta içi günlerin ek tatil edilmesi beklenmiyor.
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşların gündeminde bayram tarihleri yerini aldı.
Milyonlarca kişi 2026 Ramazan Bayramı’nın hangi tarihlere denk geleceğini merak ediyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle birlikte bayram günleri netleşti.
Ramazan Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı da merak ediliyor. İşte 2026 Ramazan Bayramı’na dair tüm detaylar…
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı Arefesi: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı tatili 19 Mart Perşembe günü öğleden sonra başlayacak ve pazar akşamına kadar devam edecek. Bu durumda bayram tatili toplamda 3,5 gün olacak.
Bayramın hafta sonuna yakın tarihlere denk gelmesi nedeniyle, hafta içi günlerin tatil edilme olasılığı düşük gibi görünüyor.