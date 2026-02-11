İstanbul iftar çadırları listesi 2026: Hangi ilçelerde kuruldu? Şişli, Eminönü, Sultanahmet, Üsküdar...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan ayının manevi atmosferi İstanbul’da da hissedilmeye başlandı.

Birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olan Ramazan’da her yıl olduğu gibi bu yıl da belediyeler ve çeşitli vakıflar tarafından iftar organizasyonları planlanıyor.

Megakentte kurulan iftar çadırları ve açık alan sofraları, hem ihtiyaç sahiplerine hem de iftara dışarıda yetişmek isteyen vatandaşlara ücretsiz yemek imkanı sunuyor.

2026 Ramazan ayı öncesinde birçok ilçe belediyesi hazırlıklarını tamamlarken, iftar çadırlarının kurulacağı noktalar da netleşmeye başladı.

Özellikle meydanlar, merkezi parklar ve etkinlik alanları bu yıl da iftar sofralarına ev sahipliği yapacak.

Peki, İstanbul'da iftar çadırı kuruldu mu? Hangi ilçede iftar çadırı var? İşte 2026 iftar çadırı adresleri...

İSTANBUL'DA İFTAR ÇADIRI ADRESLERİ 2026

Bağcılar: Bağcılar Meydan ve çevresinde iftar çadırı kurulması planlanıyor.

Ümraniye: 15 Temmuz Şehitler Meydanı başta olmak üzere merkezi alanlarda iftar sofraları kurulacak.

Pendik: Sahil ve ilçe merkezine yakın noktalarda iftar organizasyonları yapılması bekleniyor.

Esenler: Dörtyol Meydanı ve çevresinde iftar çadırı kurulacağı duyuruldu.

Fatih: Tarihi yarımada çevresinde belirli meydanlarda toplu iftar programları düzenlenmesi planlanıyor.

Sultangazi ve Başakşehir: İlçe meydanlarında ve etkinlik alanlarında iftar çadırları kurulacak.

Eminönü: İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklamasında Eminönü ana meydanlarının iftar çadırı hizmetinde olacağı belirtiliyor.

Şişli: Şişli için belediyeden veya İBB’den doğrudan açıklanan sabit çadır adresi yayımlanmasa da İBB’nin genel Ramazan programında Avrupa Yakası’nın merkez noktalarında mobil iftar çadırları ve ikram noktaları olacağı aktarılmış durumda.

Sultanahmet: Fatih Belediyesi’nin her yıl Sultanahmet Meydanı’nda düzenlediği ve ilgi gören Ramazan iftar programı biliniyor; burada tarihî meydanda toplu iftar sofraları kuruluyor.

Üsküdar: İBB’nin planladığı ana meydan iftar çadırları arasında Üsküdar da yer alıyor; bu kapsamda ana cami ve meydan çevrelerinde ücretsiz iftar yemekleri ve ikramlar yapılması bekleniyor.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de farklı ilçelerde mobil iftar noktaları ve sosyal tesislerde rezervasyonlu iftar programları düzenleyecek.

Yeni ilçeler ve netleşen adresler açıklandıkça liste güncellenecektir.