Rekabet Kurumu asgari ceza tutarında artış Resmi Gazete’de

İHA

Rekabet Kurumu'nun asgari idari para cezası, yeniden değerleme oranı dikkate alınarak 241.043 lira olarak belirlendi.

Bu düzenlemeye ilişkin tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ASGARİ CEZA TUTARINDA ARTIŞ

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile birlikte Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı 2024 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 artış esas alınarak, 1.1.2025 tarihinden 31.12.2025 tarihine kadar geçerli olmak üzere 241 bin 43 TL olarak belirlendi.