Reytinglerde şaşırtan tablo: Haftanın en çok izleneni bakın ne oldu

Televizyon ekranlarında her hafta yaşanan reyting yarışı bu kez de dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkardı.

Büyük prodüksiyonların ve iddialı dizilerin izleyiciyle buluştuğu haftada hangi yapımın öne çıktığı merak edilirken, 9 – 15 Mart haftasına ait reyting verileri açıklandı.

TİAK tarafından paylaşılan listeyle birlikte ekranların en çok izlenen yapımları belli oldu.

9 – 15 MART REYTİNG SONUÇLARI

Geçtiğimiz hafta İngiltere devi Liverpool’u 1-0 deviren Galatasaray’ın Avrupa karşılaşması reytinglerde zirveye oturdu.

İkinci sırada Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir yer aldı. Üçüncü sırada ise reytinglerde düşüş yaşayan Taşacak Bu Deniz yer aldı.