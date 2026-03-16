Reytinglerde şaşırtan tablo: Haftanın en çok izleneni bakın ne oldu

Televizyon dünyasında haftanın reyting tablosu belli oldu. 9 – 15 Mart 2026 tarihleri arasında ekrana gelen yapımlar arasındaki rekabetin sonuçları açıklandı. İşte haftanın en çok izleneni…
Televizyon ekranlarında her hafta yaşanan reyting yarışı bu kez de dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkardı.
Büyük prodüksiyonların ve iddialı dizilerin izleyiciyle buluştuğu haftada hangi yapımın öne çıktığı merak edilirken, 9 – 15 Mart haftasına ait reyting verileri açıklandı.
TİAK tarafından paylaşılan listeyle birlikte ekranların en çok izlenen yapımları belli oldu.
9 – 15 MART REYTİNG SONUÇLARI
Geçtiğimiz hafta İngiltere devi Liverpool’u 1-0 deviren Galatasaray’ın Avrupa karşılaşması reytinglerde zirveye oturdu.
İkinci sırada Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir yer aldı. Üçüncü sırada ise reytinglerde düşüş yaşayan Taşacak Bu Deniz yer aldı.
