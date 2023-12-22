Rize-Artvin Havalimanı, 1 milyonuncu yolcusunu törenle karşıladı 2023 yılı içerisinde 1 milyon yolcu taşıma kapasitesine ulaşan Rize-Artvin Havalimanı’nda 1 milyonuncu yolcu törenle karşılandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Rize'nin Pazar ilçesi sınırları içinde inşa edilen ve 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan, 2023 yılında 1 milyon yolcu kapasitesine ulaşan Rize-Artvin Havalimanı'nda, 57 yaşındaki Emine Ataman, 1 milyonuncu yolcu olarak büyük bir kutlama ile karşılandı.

Ataman'ı taşıyan personele de hediyeler verildi

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Artvin Valisi Cengiz Ünsal, düzenlenen özel etkinlikte bir araya gelerek Ataman'ı karşıladılar. Kutlama programı, havalimanındaki özel bir alanda gerçekleştirildi. Ayrıca, 1 milyonuncu yolcuyu taşıyan uçağın personeli ve pilotu da özel hediyelerle ödüllendirildi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, cep telefonu aracılığıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu görüntülü arayarak etkinlikle ilgili düşüncelerini vatandaşlara iletti.

Vali Baydaş: "Bu havalimanı için çok güzel bir rakamdır"

İlk takvim yılında bir milyonuncu yolcuyu karşıladıklarını belirten Rize Valisi İhsan Selim Baydaş,

Bugün keyifli bir gün, 3-4 ay önce ilk defa vali olarak havalimanına geldiğimizde havalimanı mülki amirimize yolcu sayımız kaç dediğimizde, ‘bu sene 1 milyon bulacağız demişti’ Ben de 'O zaman 1 milyonuncu yolcuyu törenle karşılayalım' teklifini yaptım. İlk takvim yılında 1 milyonuncu yolcuyu bugün misafir ediyoruz. 1 Ocak’tan itibaren havalimanı yolcumuzu karşılayan bir milyonuncu yolcumuzu karşılıyoruz. O aslında ailesine sürpriz yapmış ama ona da sürpriz olmuş oldu. Bu havalimanı için çok güzel bir rakamdır. Bu uçakta bugün yolcu olarak gelen her misafirimize çay hediye ettik.

ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu: "İnşallah 10 milyonları da görmeyi Allah bize nasip etsin"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı bağlantı ile bağlandığı programda, 10 milyon yolcuyu da görmeyi istediklerini ifade eden,

Havalimanımızın ne kadar ihtiyaç olduğu, ne kadar gerekli olduğu bu vesile ile tescillenmiş oldu. Ben bu etkinliğimize Rize ve Artvin ilimizin yetkililerine Antalya’dan selam gönderiyorum. Havalimanımı hayırlı uğurlu olsun. O bir ulaştırma projesi değil aynı zamanda bir mühendislik eseri. Bu vesile ile Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah 10 milyonları da görmeyi Allahuteala bize nasip etsin.

diye konuştu.

Artvin Valisi Ünsal: "İnşallah bu sayı katlanarak devam edecek"

Havalimanının her yönden ayrıcalıkları bulunduğunu söyleyen Artvin Valisi Cengiz Ünsal,

Bugün Artvinimiz ve Rizemiz için büyük bir gün. Biraz evvel Rize Valimizle beraber bir milyonuncu yolcu olan Emine Ataman ablamızı karşıladık. İnşallah bu sayı katlanarak devam edecek. Tabi Rize-Artvin havalimanının yapımı çok önemli. Ekonomik değer olmasının yanında ayrıca Türk mühendislik çalışmalarının kıymetli bir örneğidir. Havalimanımızın bölgemize katkısı çok büyük. Gerek insanımızın vakitten yakıta, trafik kazalarının azaltılmasından emisyon gazının düşürülmesine kadar birçok manada katkı sunuyor. Ayrıca dünyanın ve ülkemizin ekonomisine, turizmine, ticari hayatına önemli katkıları bulunmaktadır. Nice milyonların kutlanmasını diliyorum.

dedi.

"Bunlar bana da sürpriz oldu, benim yapacağım sürpriz de gitti"

Ailesine sürpriz yapacakken kendisine bir milyonuncu yolcu sürprizi yapıldığını belirten Emine Ataman,

Benim annem babam yaşlı. Kız kardeşim de hastalanmış. Bende onu merak ettim. Ben de kocama gidiyorum dedim. Daha yeni gelmişsin dedi. Ben de olsun yine gideyim dedim. Biz 10 kardeşiz ve hiçbirine geldiğimi demedim. Bu sabah aradılar ama geleceğimi haber vermedim. Bunlar bana da sürpriz oldu, benim yapacağım sürpriz de gitti. Trabzon olsa gelemezdik ama buradan iniyorum 20 dakikaya Hemşin’e çıkıyorum. Benim geldiğimi bir eşim ve çocuklarım biliyor. Heyecanlandım o an bayılacağımı zannettim. Çok mutlu oldum. Rize-Artvin Havalimanı gelişimi çok kolaylaştırdı. Annem ve babam bana hastayım diye telefon eder. Önceden kardeş kardeşi arıyordu. Sen veya ben gidiyim diye.

şeklinde konuştu.

Rize-Artvin Havalimanı hakkında bilgiler

Rize-Artvin Havalimanı, Türkiye'nin Rize ve Artvin illerine hizmet veren havalimanıdır. Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra ülkenin deniz üzerine inşa edilen ikinci havalimanı olmuştur. Rize'nin Pazar ilçesi sınırları içinde inşa edilen havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 3 milyondur.

Havalimanı, 3 milyon metrekare alanda deniz doldurularak inşa edilmiştir. 3 kilometre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde bir pist, 250 metre uzunluğunda ve 24 metre genişliğinde üç taksi yolu, 300×120 m ve 120×120 m boyutlarında iki apron ile hizmet vermektedir.

Havalimanı, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştır. Açılıştan itibaren Pegasus, Türk Hava Yolları ve AnadoluJet olmak üzere üç havayolu şirketi tarafından İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'ya tarifeli seferler düzenlenmektedir.

Havalimanı, Doğu Karadeniz'in turizm potansiyelini artırması ve bölgenin ulaşım imkanlarını kolaylaştırması açısından büyük önem taşımaktadır.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)