Rize Fırtına Vadisi'ndeki kaçak yapılar yıkılıyor

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Doğal güzelliklerin yeşil ile buluştuğu Fırtına Vadisi, Rize ilinin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçe sınırları içerisinde yer alıyor.

Bölgede tescil edilmeden izinsiz ve yasalara aykırı yapılan, taşkın riski bulunan yerlere konulan ve doğaya zarar veren yapılar yıkılıyor.

Rize İl Özel İdaresi, bu yapılarla ilgili bir açıklamada bulunarak, faaliyetlerin de fotoğraflarını paylaştı.

Görüntülerde korumaya alınan alanlarda altyapı yapılmadan çevre kirliliğine ve yangınlara neden olacak şekilde bungalov tarzı yapıların yıkıldığı görülüyor.

"İZİNSİZ YAPILAR KALDIRILIYOR"

İl Özel İdaresi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İlimiz Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçe sınırları içerisinde yer alan Fırtına Vadisi'nde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tescilsiz alanlardaki izinsiz yapılar ile Fırtına Deresi dere yatağında taşkın riski altında bulunan yapıların kaldırılmak üzere başlatılan çalışmalar titizlikle devam etmektedir.

"ÖNCE YAPI SAHİPLERİ UYARILDI"

Rize Valiliği tarafından 2024 yılı Mayıs ayında başlatılan çalışmalar kapsamında ilgili kurumlar tarafından denetimler gerçekleştirilmiş ve risk teşkil eden yapılar hakkında yapı sahipleri bilgilendirilmiş ve uyarılmıştır.

"28 YAPI SAHİPLERİNCE YIKTIRILDI"

Yapılan uyarı ve tebligatlar neticesinde 28 yapı, sahipleri tarafından yıkılmış ve kaldırılmıştır.

"KALDIRILMAYANLAR İÇİN SON UYARI"

Kaldırılmayan yapılar için ise son tebligatlar yapılmıştır. Yapılan tüm uyarı ve tebligatlara rağmen kaldırılmayan yapıların yıkımlarına, ilgili kurumlar tarafından ivedilikle başlanacaktır.

RİZE'NİN TÜM VADİLERİ TARANACAK