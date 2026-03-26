Rize'de aranan firari hükümlüler yakalandı

Rize'de haklarında kesinleşmiş cezalar bulunan firari 2 hükümlü yakalanıp, cezaevine gönderildi.
Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
İyidere ilçesinde 6 yıl 8 ay ve Fındıklı ilçesinde de 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
Yakalanan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasına müteakip, Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)