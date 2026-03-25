Çanakkale'de kar vaadiyle dolandırıcılık: Mağdur sayısı arttı

Çanakkale'deki kuyumcu vurgunu, gündemdeki yerini koruyor..

Merkez Çarşı Caddesi'nde faaliyet yürüten Turan Kuyumculuk'un sahibi Hasan Turan ve oğlu M.T., müşterilerinden kar vaadiyle ya da olduğu haliyle daha sonra vermek üzere altın ve para aldı.

31 Aralık günü kendisine emanet edilen altın veya parayı talep eden bir müşterisine geri ödeyememesi üzerine ortalık karıştı.

Altın ve paralarını geri alamayan kişiler, 31 Aralık 2025'te durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Çarşı Caddesi'ndeki iş yerine gelen ekipler, Hasan Turan ile oğlu M.T.'yi 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına aldı.

Baba ve oğlu, 1 Ocak'ta sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra kuyumcu dükkanını bir hafta açmayan baba ile oğlu, kayıplara karıştı. Hasan Turan ve oğlu M.T.'ye ulaşamayan mağdurlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

KUYUMCU TUTUKLANDI

Çalışma başlatan polis ekipleri, Hasan Turan ve oğlu M.T.'yi tekrar gözaltına alındı. Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden kuyumcu Hasan Turan tutuklanırken, oğlu M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AVUKAT SON DURUMU AKTARDI

Mağdurların avukatı Alper Yavuz Ajlan, Çanakkale Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Soruşturma dosyasındaki somut veriler, yürütülmekte olan nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında gelinen aşama ve mağduriyetin boyutlarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. Dosya kapsamında bir şüphelinin tutuklu bulunması, suçun işlendiğine dair kuvvetli şüpheyi teyit etse de sürece doğrudan iştirak eden diğer iki şüphelinin hala serbest olması, mağdurlar ve kamuoyu vicdanı için kabul edilemez bir durumdur.



Şüphelilere ait işletmelerde 13 Ocak 2026 tarihinde yapılan aramalarda farklı gramaj ve özelliklerde 112 adet altın, gümüş ve değerli taş ile 156 farklı marka ve model saat ele geçirilmiştir. Ancak en vahim olanı, dükkanda hatırı sayılır altın bulunmasıdır. Bu durum dürüst bir ticari faaliyeti değil, halkın güvenini suistimal ederek kurulan sistematik bir dolandırıcılık düzeneğini açıkça ispatlamaktadır.

'DOSYADA ŞİKAYETÇİ OLAN MAĞDUR SAYISI 143'E ULAŞTI'

An itibarıyla dosyada şikayetçi olan mağdur sayısının 143'e ulaştığını söyleyen Ajlan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Henüz adli makamlara başvurmamış çok sayıda mağdurun olduğu da bilinmektedir. Mevcut veriler ışığında, telafisi imkansız olan toplam zararın en az 200-250 milyon TL olduğu tarafımızca bilinmektedir. Bu rakam, sadece bireysel bir zarar değil, toplumsal güvene indirilmiş ağır bir darbedir. Elimizdeki veriler, serbest gezen şüphelilerin mağdurların varlıklarını yurt dışına kaçırma ve kendilerinin de ülkeyi terk etme hazırlığı içinde olduğunu göstermektedir. Bu şahısların dışarıda geçirdiği her dakika, adaletin elinden kaçmaları için tanınmış bir fırsattır.



Şüphelilerin serbest olması; dijital delillere müdahale etme, gizli tanıklar üzerinde baskı kurma ve soruşturmanın seyrini değiştirecek kritik verileri yok etme riskini artırmaktadır. Eksik bırakılan her tutuklama kararı, gerçeğin ortaya çıkmasını zorlaştırmaktadır. Suça iştirak eden ve imitasyon ürünlerle halkı kandıran diğer iki şüphelinin hala serbest olması, kamuoyu vicdanını kanatmaktadır. Tüm sorumluların mal varlıklarına derhal ihtiyati tedbir konulmalı, adalet faillerin tamamı için aynı kararlılıkla işletilmelidir.