Okan Buruk için Tottenham, Lazio ve Al Ittihad devrede

2022-2023 sezonunun başında Galatasaray’ın teknik direktörlüğüne getirilen Okan Buruk, son üç sezonda üst üste şampiyonluk yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekipte 2,31 puan ortalaması yakalayan 52 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecek.

BURUK'UN GELECEĞİ MERAK KONUSU

Yeni sözleşme konusunda henüz resmi bir adım atılmayan Okan Buruk’un geleceği merak konusu haline geldi. Zaman zaman Avrupa’dan farklı kulüplerle adı anılan deneyimli teknik adamın, önümüzdeki dönemde kariyeriyle ilgili nasıl bir tercih yapacağı merak ediliyor.

LAZIO'NUN ADAYLARI ARASINA GİRDİ

Sarı-kırmızılı camiada bu gelişmeler yaşanırken, İtalya basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Tuttomercatoweb’in haberine göre, Okan Buruk, Serie A ekibi Lazio’nun gelecek sezon için teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

Haberde, Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri’nin geleceğinin belirsiz olduğu ve kulüp yönetiminin deneyimli bir isim arayışında olduğu vurgulandı. Yönetimin, üst düzey oyuncuları yönetme, gençleri geliştirme ve takım idaresindeki başarıları nedeniyle Okan Buruk’a güvenebileceği ifade edildi.

Özellikle daha önce İtalya’da futbol oynamış olması ve İtalyanca bilmesi, Buruk’u diğer adayların önüne çıkaran faktörler arasında gösteriliyor.

TOTTENHAM VE AL ITTIHAD'IN HEDEFİ DE OKAN BURUK

Sezon sonunda Igor Tutor’un görevine son verecek olan Tottenham’ın da teknik direktör arayışında olduğu ve Okan Buruk ile ilgilendiği belirtildi.

Marco Silva ve Roberto De Zerbi de İngiliz ekibin takip ettiği diğer adaylar arasında. Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Ittihad’ın ise teknik direktörlük için öncelikli tercihi Okan Buruk.

Haberde, Buruk’un özellikle Mauro Icardi ve Victor Osimhen gibi yıldız oyuncuları yönetme yeteneği nedeniyle en çok aranan isimlerden biri olduğu vurgulandı.

Ayrıca Galatasaray’daki şampiyonlukları, Avrupa’daki etkili oyun anlayışı ve son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi performansı, Buruk’u diğer adayların önüne çıkaran faktörler arasında gösteriliyor.

DURSUN ÖZBEK: BUNLAR İDARİ KARARLAR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Okan Buruk'un sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili kısa bir açıklama yapmıştı.

Başkan Özbek, “İdari kararlar. Sezon devam ediyor. Bu kararların alınacağı dönemler bellidir. O dönem geldiğinde bu kararlar Galatasaray'ın faydasına ve geleceğine yönelik alınır. O dönem geldiğinde bunları dikkate alacağız.” demişti.

Medyada çıkan bazı haberlere göre Galatasaray sezon sonu şampiyon olursa Okan Buruk'a yeni sözleşme teklif edilecek. Başkan Dursun Özbek'in de Okan Buruk'un takımdaki istikrarı sağladığını ve şampiyonluğun mimarı olduğunu düşünerek, 2 yıllık yeni bir sözleşme sunmayı planladığı da iddia edildi. Galatasaray sezon sonu yine şampiyon olduğu takdirde Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. kez Süper Lig'de kupaya uzanmış olacak.

KARİYERİNDE 7 KUPA KAZANDI

Galatasaray’la son üç sezonda üst üste şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, 2019-2020 sezonunda Başakşehir’i de şampiyonluğa taşıdı. Sarı-kırmızılı takımın başında Süper Lig şampiyonluklarının yanı sıra 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazanan deneyimli teknik adam, 2017-2018 sezonunda ise Akhisarspor’la Türkiye Kupası zaferi elde etti.

Galatasaray’ın başında toplam 195 maça çıkan Buruk, bu karşılaşmalarda 141 galibiyet, 27 beraberlik ve 27 yenilgi aldı. Profesyonel teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray dışında Başakşehir, Çaykur Rizespor, Akhisarspor, Göztepe, Sivasspor, Gaziantepspor ve Elazığspor’u çalıştıran Buruk, ayrıca A Milli Takım’da da yardımcı antrenörlük görevinde bulundu.