Rize'de ilkel teleferikten düşen kadın kurtarıldı Pazar ilçesinde teli kopan ilken teleferikten atlayıp, düştüğü bahçede mahsur kalan 41 yaşındaki Yasemin B., kurtarıldı. Yaralanan kadın hastanede tedaviye alındı.

DHA

Rize'de yaşanan kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı..

Öğleden sonra Pazar ilçesine bağlı Akmescit köyünde meydana gelen olayda, çay toplamak için gittiği bahçede karşıya geçmek için ilkel teleferiğe binen Yasemin B., bir süre ilerleyen teleferiğin çelik halatının koptuğu fark edip kendini boşluğa bıraktı.

Metrelerce yükseklikten bahçeye düşen çiftçi kadın yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DÜŞTÜĞÜ BAHÇEDEN KURTARILDI

Bölgeye ulaşan ekiplerce mahsur kaldığı bahçeden kurtarılan kadın sedye ile patika yoldan taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Sağlık ekiplerince Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadının ayağının kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)