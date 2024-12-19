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Haber Merkezi

Sonbirkaç haftadır yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışını da getirdi.



Doğu Karadeniz'de karla mücadele, yağışların azalmasına rağmen devam ediyor.

KAPANAN YOLLARI KARADENİZ MÜZİĞİ EŞLİĞİNDE AÇTI

Rize'nin İkizdere ilçesinde kapanan köy yolları, il özel idaresine bağlı personeller tarafından hemen müdahale edilerek açılıyor.

Kar küreme aracını kullanan personellerden biri, İkizdere'nin köy yolu manzarası eşliğinde, Karadeniz ezgilerini dinleyerek yolları açtığı anları görüntüledi.

