Rize'de sokakta yürürken geri manevra yapan aracın altında kaldı Rize’de geri geri gelen aracın altında kalan bir kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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İHA

Rize'de Merkeze bağlı Fener Mahallesi'nde, aracıyla geri geri gelen sürücü o sırada aracın arkasından geçen yayaları fark etmedi.

Geri gelen aracın kendilerine doğru geldiğini gören yayalardan biri çarpmanın etkisiyle yere düştü.

Aracın altında kaldı

Yere düşen yayalardan biri aracın kendini ezmesinden son anda kurtulurken biri aracın altında kaldı.

Olayı fark eden sürücü aracından indi ve aracın altında kalan yayayı kurtarmak için yardıma koştu.

Çevredeki vatandaşlar ile birlikte kurtarılan yaya için 112 acil çağrı servisine ihbarda bulunuldu.

Yaya hastaneye kaldırıldı

İhbarın üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yayanın olay yerindeki ilk müdahalesini yapmasının ardından hastaneye kaldırdı.

Meydana gelen olay çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)