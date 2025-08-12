Sabiha Gökçen’de yeni dönem resmen başladı: Yolcular rahat edecek

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı, yolcu deneyimini geliştirmek amacıyla Biniş Kartı Doğrulama Sistemi’ni hayata geçirdi.

Şirket yetkililerinin açıklamasına göre, yeni sistem sayesinde yolcular, biniş kartlarını ve kimlik belgelerini dijital doğrulama cihazlarına okutarak güvenlik kontrol noktalarından hızlıca geçebilecek.

Yolcu Akışını İyileştirme Projesi’nin önemli bir parçası olan bu yenilik, özellikle check-in ve güvenlik süreçlerinde bekleme sürelerini minimize ederek seyahat konforunu artırmayı hedefliyor.

Biniş kartı doğrulama turnikeleri, yolcuların personel desteğine ihtiyaç duymadan, mobil ya da basılı biniş kartı ile kimlik kartı, pasaport veya ehliyetlerini okutarak direkt X-Ray tarama alanına geçmelerine imkan tanıyor.

İÇ HATLAR VE DIŞ HATLARDA FARKLI SİSTEM

İç hat yolcuları, basılı veya mobil biniş kartlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve yeni tip ehliyetleriyle dijital doğrulama cihazlarından kolayca geçiş yapabiliyor.

İç Hat Giden Yolcu Kapısı'nda kurulan 10 adet cihaz, yolcuların hızlı ve pratik geçişine imkan sağlıyor.

Dış hat yolcuları ise şu aşamada basılı ve mobil biniş kartlarını kullanabiliyor. Sistem, ilerleyen dönemde pasaport ve yüz tanıma teknolojisi gibi dijital yeniliklerle entegre edilerek daha fazla belge ile doğrulama yapabilecek.

Dış Hat Giden Yolcu Terminali girişinde 16 adet, ayrıca e-pasaport geçişi için 2 adet turnike yolcuların hizmetine sunuldu.