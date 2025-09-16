Abone ol: Google News

Sağlık riski taşıyor: Bu oda kokusu satıştan kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetim ve denetimleri sonucunda bir oda parfümünün satışını yasakladı. Yapılan incelemelerde sağlık açısından risk taşıdığı belirlendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 16.09.2025 09:21
Sağlık riski taşıyor: Bu oda kokusu satıştan kaldırıldı

Bakanlık, tüketici güvenliği kapsamında yaptığı denetimler sonucunda yeni bir ürünün güvensiz olduğunu duyurdu.

“Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” üzerinden ilan edilen ürün, yapılan analizler neticesinde tüketici sağlığı açısından risk taşıdığı gerekçesiyle piyasadan çekiliyor.

Yetkililer, güvensizlik nedenini dokunsal uyarı işaretinin üründe yer almaması olarak açıkladı. Bu eksikliğin, özellikle görme engelli bireyler için ciddi risk oluşturabileceği belirtildi.

SATIŞI DURDURULDU

Alınan kararla birlikte ürünün piyasaya arzı durduruldu ve mevcut stokların toplanması için süreç başlatıldı.

Bakanlık yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı sıkı denetimlerin süreceğini vurguladı. 

İç Haber Haberleri