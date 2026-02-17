Sakarya TOKİ kura çekimi saat kaçta? 17 Şubat Sakarya kura çekimi CANLI İZLE

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sakarya’daki TOKİ konutları için başvuru yapan binlerce vatandaş, kura çekiminin yapılacağı tarihi ve ilçe bazlı kontenjan dağılımını yakından takip ediyor.

Adapazarı, Arifiye ve Serdivan başta olmak üzere Akyazı, Ferizli, Karasu ve Pamukova’da hayata geçirilecek toplam 6 bin 633 konut için gözler TOKİ’nin açıklayacağı resmi duyurulara çevrildi.

Kura sonrası asil ve yedek listelerin belirlenmesiyle birlikte hak sahipleri sözleşme sürecine geçecek.

Peki, TOKİ Sakarya kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

17 Şubat Salı günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek kura çekimiyle, kent merkezi ve ilçelerde yapılacak TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlenecek.

Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi’nde noter gözetiminde yapılacak çekiliş, salona gelemeyen vatandaşlar için TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından hak sahipleri, sonuçlara resmi kanallar üzerinden kolayca ulaşabiliyor.

Vatandaşlar, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yapabildiği gibi, “Ev Sahibi Türkiye” platformunda yer alan kura sonuçları ekranından da ilgili ili seçerek bilgilere erişebiliyor.