Sakarya ve Düzce'de denize girmek yasaklandı

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı hava tahmin raporunda 30 kente sağanak, yurt geneline ise yüksek sıcaklık uyarısı yaptı.

Sıcaklıklar yüksek seviyelerde devam ederken, yağışla birlikte beklenen şiddetli rüzgar, bazı illerde deniz koşullarını da olumsuz etkiliyor..

SAKARYA'DA DALGA VE RİP AKINTISI

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişlere izin verilmiyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

DÜZCE'DE PLAJLARA KIRMIZI BAYRAK

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde tüm plaj ve sahillerde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, can güvenliği nedeniyle vatandaşların denize girilmemesi konusunda hassasiyeti göstermeleri istendi.

Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.