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Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın öldüğü mera kapatıldı

Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın öldüğü mera kapatıldı

Akyazı ilçesinde 14 büyükbaş hayvanın sebebi bilinmeyen bir şekilde öldü. Hayvanların ölmesi sebebiyle mera İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kapandı.