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    Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın öldüğü mera kapatıldı

    Akyazı ilçesinde 14 büyükbaş hayvanın sebebi bilinmeyen bir şekilde öldü. Hayvanların ölmesi sebebiyle mera İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kapandı.
    • DHA
    • 08.07.2020 - 03:47
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    Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın öldüğü mera kapatıldı

     

    Sakarya Akyazı'ya bağlı, Topağaç Mahallesi'nde birkaç gün önce 14 büyükbaş hayvan bilinmeyen bir hastalık sebebiyle öldü.

    Olay üzerine, Akyazı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kapatıldı.

    Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın öldüğü mera kapatıldı #1

    HASTALIK TESPİTİ İÇİN ÖLEN HAYVANLARDAN ÖRNEK ALINDI

    Mahallede dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Ölen hayvanlardan alınan örnekler hastalık tespiti için İstanbul Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsüne gönderilirken, yaşanan ölümler nedeniyle mahalledeki diğer hayvanlardan da örnek alınmaya başlandı.

    Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın öldüğü mera kapatıldı #2

    Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın öldüğü mera kapatıldı #3

    Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın öldüğü mera kapatıldı #4

    Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın öldüğü mera kapatıldı #5

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