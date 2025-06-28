Sakarya’da başlayan yangın Bilecik’e sıçradı: 7 köy boşaltıldı

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik’in Gölpazarı ilçesine kadar ulaştı. Alevlerin yayılmasıyla birlikte bölgedeki 9 köy ve bağlı mahalleler tehdit altına girerken, Gölpazarı’nda bir kriz merkezi kuruldu.

Yangın nedeniyle birçok mahallede tahliyeler gerçekleştirildi. Köprücek Köyü Hacıdurmuşlar Mahallesi'nde 73 vatandaş, 7 küçükbaş ve 76 büyükbaş hayvan, Taşcıahiler Köyü Seyfiler Mahallesi’nde 27 kişi, 10 küçükbaş ve 107 büyükbaş hayvan tahliye edildi. Alıç Köyü ve bağlı Akçaözü ile Elmümin mahallelerinde 46 kişi, 307 küçükbaş ve 52 büyükbaş hayvan güvenli bölgelere sevk edildi.

Kavak Köyü’ne bağlı Ormancılar Mahallesi’nde 1 kişi ve 25 büyükbaş hayvan, Akçakavak Köyü’nde 70 kişi, 150 küçükbaş ve 28 büyükbaş hayvan tahliye edildi. Kavak Köyü’ne bağlı Muratlar Mahallesi’nde 30 vatandaş ile toplam 144 hayvan, Bağışlar, Yağcılar ve Şehler mahallelerinde ise 105 kişi ve yaklaşık 467 hayvan bölgeden uzaklaştırıldı. Ayrıca Tongurlar Köyü Urgancılar Mahallesi’nde 10 kişi, Kümbet Köyü Dumanlar Mahallesi’nde ise 5 kişi tahliye edildi.

"367 KİŞİ VE YÜZLERCE HAYVAN, GÜVENLİ ALANLARA TAŞINDI"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yangının ilk anından itibaren süreci yakından takip ettiklerini belirterek şu açıklamayı yaptı: